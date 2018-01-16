



Зоолог из США создает переводчик с собачьего языка - 16.01.2018 10:34

Зоолог Кон Слободчикофф из США провел массу времени за изучением звучания воя, рычания и лая собак, а также за просмотром записи поведения этих животных.

Главным проектом, над которым работает Слободчикофф, является создание универсального переводчика, который позволит людям понимать собак и наоборот. По словам зоолога, уже через 10 лет задуманное может быть воплощено в реальность.

Профессор изучил многие тысячи часов записи собачьей "речи", просмотрел массу видеозаписей поведения собак. Длдя определения точного значения каждого сигнала зоолог использует искусственный интеллект. Профессор полагает, что вскоре машина сможет вполне адекватно интерпретировать поведение собак, вплоть до "перевода" на человеческий язык тихого рычания или виляния хвостом.

Стоит отметить, что у таких животных, как луговые собачки, которые обитают в прериях, есть собственная система общения. Животные передают своим сородичам различные подробные сообщения и даже и развернутые инструкции. Грызуны довольно умны, они могут передавать своим сородичам сообщения об опасности, в которых могут описать хищника весьма подробно, вплоть до его размеров и даже окраса. По словам ученого, если уж удалось распознать сигналы и понять, о чем переговариваются между собой луговые собачки, то создание переводчика для собачьей или кошачьей "речи" является вполне реальным делом.

Платиновая Буковина

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