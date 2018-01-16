В Колумбии при обрушении моста погибли люди- 16.01.2018 10:05
В Колумбии 15 января в 62 километрах от Боготы обрушился мост при строительстве.
Как сообщают представители министерства гражданской обороны страны, при обрушении моста погибли строители, которые осуществляли дренажные работы. предварительно известно о 10 жертвах.
В настоящее время осуществляются проверки количества людей, которые во время происшествии находились на объекте.
Стоит отметить, что на месте обрушения в спасательных работах принимают участие 37 человек.
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