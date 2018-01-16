



В Колумбии при обрушении моста погибли люди - 16.01.2018 10:05

В Колумбии 15 января в 62 километрах от Боготы обрушился мост при строительстве.

Как сообщают представители министерства гражданской обороны страны, при обрушении моста погибли строители, которые осуществляли дренажные работы. предварительно известно о 10 жертвах.

В настоящее время осуществляются проверки количества людей, которые во время происшествии находились на объекте.

Стоит отметить, что на месте обрушения в спасательных работах принимают участие 37 человек.

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