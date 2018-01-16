Як захиститись від шахрайства - поліція Чернівців

- 16.01.2018 09:14
Як захиститись від шахрайства - поліція Чернівців

Майже 25 тисяч гривень видурили зловмисники у обраних жертв. Поліцейські докладають всіх зусиль, щоб встановити злочинців.

Про факт шахрайства поліцію повідомила 82-річна жителька Чернівців.

До жінки пізно ввечері зателефонував невідомий, представившись працівником поліції. Незнайомець повідомив пенсіонерці, що її онук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і наразі його становище досить скрутне. Але псевдо-поліцейський запропонував допомогти її онукові уникнути неприємностей, якщо старенька надасть певну сумму грошових коштів.

Невдовзі, поблизу свого місця проживання, жінка власноруч передала готівіку до рук незнайомого чоловіка.

Наступного дня пообіді після розмови з онуком жінка зрозуміла, що гроші у сумі 150 доларів США та 5 тисяч гривень вона відділа злочинцям, котрі розповіли їй вигадану історію.

Внаслідок шахрайської діяльності також постраждала 26-річна жителька села Бояни Новоселицького району.

В обмінний пункт, де працює дівчина, незнайомець завітав під приводом обміняти готівку. Здійснивши валютну операцію, невідомий одразу покинув приміщення. Після чого, заявниця виявила нестачу грошових коштів у сумі майже 15 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ознаками правопорушень, вказаних у статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре наголошує буковинцям на максимальній уважності та обережності при здійсненні будь-яких фінансових операцій.

  • В будь-якій ситуаціїї – не панікуйте і нічого не робіть з поспіхом.
  • Перш ніж діяти, перевіряйте та аналізуйте отриману від незнайомців інформацію. Недбале або поспішно прийняте рішення – саме те, чим зазвичай користуються шахраї, щоб нажитися за чужий рахунок.
  • Не погоджуйтесь на «вигідні» пропозиції від незнайомих людей щодо купівлі, обміну та продажу готівки, або будь-якого іншого майна.
  • Обізнаність – це найкращий захист від шахрайської діяльності. Вбережіть від впливу зловмисників тих, хто вас оточує. Повідомляйте важливу інформацію та застерігайте рідних та близьких, особливо осіб похилого віку щодо злочинних шахрайських схем.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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