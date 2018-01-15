



В Португалии паника из-за землетрясения - 15.01.2018 16:48

Землетрясение силой 4,9 балла произошло утром 15 января в южной части Португалии.

По имеющейся информации, замлетрясение произошло в 11:51 по местному времени. В результате возникла паника в двух португальских городах, а именно - в Лиссабоне и Алгарве.

В Португальском институте моря и атмосферы отмечают, что землетрясените было зафиксировано недалеко от Аррайолуш, что входит в регион Алентежу в округе Эвора. Между тем, практически по всей стране ощущались подземные толчки.

Информации о разрушениях либо жертвах в результате данного происшествия не поступало.

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