На Буковині за вихідні сталось дві ДТП

- 15.01.2018 14:33
На Буковині за вихідні сталось дві ДТП

У обласному центрі під колесами іномарки травмувався місцевий житель. Ще дві автіки не розминулись на автошляху Кіцманського району.

13 січня вранці 24-річний житель села Остриця Герцаївського району, керуючи автомобілем марки «Джілі», допустив наїзд на пішохода. В результаті автопригоди 33-річний чернівчанин отримав травму голови і компресійний перелом хребта, та був госпіталізований до міської лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім того, медики діагностували потерпілому алкогольну інтоксикацію.

Медичне освідчення показало, що водій «Джілі» був тверезий.

Вдень у одному з сіл на Кіцманщині сталася автопригода за участі автомобілів «ВАЗ-2101» та «Мерседес» на іноземній реєстрації. 30-річний житель району, керуючи «ВАЗом» допустив зіткнення з іномаркою, під керуванням 25-річної жительки Івано-Франківської області. В результаті зіткнення «Мерседес» виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав у ліхтар вуличного освітлення.

Внаслідок ДТП водія іномарки із забоєм голови госпіталізовано до реанімаційного відділення Кіцманської центральної лікарні.

За даними фактами ДТП поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина, поліція чернівці

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