



ВР возьмется за закон о деоккупации Донбасса 16 января - 15.01.2018 12:15

16 декабря, во вторник, в Верховной Раде планируется рассмотрение во втором чтении проекта о деоккупации Донбасса. Как сообщил спикер парламента Андрей Парубий на согласительном совете с лидерами фракций, работа во вторник начнется с рассмотрения именно этого документа.

Председатель ВР отметил, что на рассмотрение уйдет достаточно много времени. В документ между первым и вторым чтением, добавил Парубий, были внесены 673 поправки. Из них комитет отклонил 374 поправки, потому дальнейшее рассмотрение может быть весьма длительным.

Напомним, Верховная Рада Украины в первом чтении в начале октября утвердила президентский проект закона об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Неофициально данный законопроект так и называют - закон о деоккупации Донбасса.

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