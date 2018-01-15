



Двойной теракт в центре Багдада 15 01 2018 - 15.01.2018 11:14

В столице Ирака Багдаде утром понедельника, 15 января, прогремел двойной взрыв.

Отмечается, что оба взрыва инициировали террористы-смертники. Произошли они на площади Авиации, в центре Багдада, в те часы, когда в указанном районе собирается большое количество людей.

В результате первого взрыва погибло по меньшей мере 16 человек. Министр внутренних дел Ирака сообщил, что раненных насчитывается порядка 50 человек.

Вскоре стао известно о втором взрыве. В общей сложности в результате двойного теракта погибло около 296 человек, также сообщается о 90 ранненых в результате атаки. В настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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