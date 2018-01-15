



Сегодня в Черновцах - Маланка фест 2018 - 15.01.2018 10:15

Черновцы сегодня принимают яркое и колоритное мероприятие - шумный фестиваль Маланок. Фольклорно-этнографический фестиваль Маланка фест-2018 станет уже 7-м по счету.

Смотрите большой фоторепортаж Маланкафест 2018 на этой странице нашего сайта >>>

Участники торжественного шествия заезжают в Черновцы с 11:00. Уже в 12:00 ожидается торжественное открытие фестиваля на площади Филармонии. Здесь же объявят о старте интернет-голосования на официальном сайте Маланка-феста.

Маланка 2018 в Селі Чагор - дивіться фоторепортаж тут >>>

Торжественное шествие участников стартует с 12:300. Отметим, что маланкари начнут шествие с площади Филармонии, пройдут по улице Заньковецкой, Университетской, площади Театральной, улице Котляревского, по Соборной площади, далее проследуют по улице Франко на Центральную площадь, откуда снова проследуют до площади Филармонии.

Видео:

В 14:00 на сцене на площади Филармонии участники фестиваля начнут выступления.

Примерно в 18:30 ожидается завершение конкурсной программы. По итогам голосования будет определен победитель, и коллективы-обладатели трех первых мест получат награды.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини