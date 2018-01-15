Фактично понесені витрати за навчання включені до податкової знижки

- 15.01.2018 09:36
Фактично понесені витрати за навчання включені до податкової знижки

З метою реалізації права на податкову знижку для зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених на навчання за підсумками 2017 року, у 2018 році застосовуються норми Податкового кодексу України, чинні з 1 січня 2017 року.

Зокрема, до податкової знижки включаються фактично понесені платником податку витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів. До 1 січня 2017 року сума витрат, дозволена до включення до податкової знижки, не могла перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Крім цього, платник податку може скористатись правом на отримання податкової знижки, пов'язаної з навчанням члена сім'ї першого ступеня споріднення, незалежно від того одержує чи ні такий член сім'ї заробітну плату.

При цьому, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова знижка, знижка на навчання, витрати на навчання, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Португалии паника из-за землетрясения Землетрясение силой 4,9 балла произошло утром 15 января в южной части Португалии.
- 15.01.2018 16:48
Ирландка вышла замуж за мертвого пирата Странные свадьбы с недавнего времени уже не так удивляют. Вполне привычным стали так называемые моносвадьбы, когда невеста,
- 15.01.2018 16:22
На Буковині за вихідні сталось дві ДТП У обласному центрі під колесами іномарки травмувався місцевий житель. Ще дві автіки не розминулись на автошляху
- 15.01.2018 14:33
Маланкафест 2018 Видео Шумная Маланка проходит прямо сейчас по центральным улицам Черновцов! Фестиваль Маланка Фест, который проводится ежегодно в
- 15.01.2018 14:28
Маланкафест 2018 в Черновцах. Фото 15 01 2018 В Черновцах прямо сейчас по центральным улицам проходит торжественное шествие участников одного из крупнейших и известнейших фестивалей Буковины
- 15.01.2018 13:30
Samsung готовит запуск производства гибких смартфонов Уже довольно давно в Интернете "гуляет" информация о работе Samsung над гибкими смартфонами. Вполне вероятно, что гаджеты, изготовленные по новой технологии, в обозримом будущем появятся в продаже.
- 15.01.2018 12:34
ВР возьмется за закон о деоккупации Донбасса 16 января 16 декабря, во вторник, в Верховной Раде планируется рассмотрение во втором чтении проекта о деоккупации Донбасса. Как
- 15.01.2018 12:15
Двойной теракт в центре Багдада 15 01 2018 В столице Ирака Багдаде утром понедельника, 15 января, прогремел двойной взрыв.
- 15.01.2018 11:14
Сегодня в Черновцах - Маланка фест 2018 Черновцы сегодня принимают яркое и колоритное мероприятие - шумный фестиваль Маланок. Фольклорно-этнографический фестиваль Маланка фест-2018 станет уже 7-м по счету.
- 15.01.2018 10:15
На Франковщине прогнозируют лавинную опасность В горах Ивано-Франковской области на 15 января прогнозируется возможное схождение лавин, о чем предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Угроза лавин стала возможной из-за обильных снегопадов
- 15.01.2018 09:16

Всі новини