



Фактично понесені витрати за навчання включені до податкової знижки - 15.01.2018 09:36

З метою реалізації права на податкову знижку для зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених на навчання за підсумками 2017 року, у 2018 році застосовуються норми Податкового кодексу України, чинні з 1 січня 2017 року.

Зокрема, до податкової знижки включаються фактично понесені платником податку витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів. До 1 січня 2017 року сума витрат, дозволена до включення до податкової знижки, не могла перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Крім цього, платник податку може скористатись правом на отримання податкової знижки, пов'язаної з навчанням члена сім'ї першого ступеня споріднення, незалежно від того одержує чи ні такий член сім'ї заробітну плату.

При цьому, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини