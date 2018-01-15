



На Франковщине прогнозируют лавинную опасность - 15.01.2018 09:16

В горах Ивано-Франковской области на 15 января прогнозируется возможное схождение лавин, о чем предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Угроза лавин стала возможной из-за обильных снегопадов.

Лавинная опасность в горах Ивано-Франковской области предполагается значительная, то есть, 3-го уровня.

Также на дорогах Украины прогнозируется гололедица. В Гидрометцентре отмечают, что в столиц ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах местами гололедица, существенных осадков в то же время не предвидится. Ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, северо-восточного направления. Температура воздуха будет колебаться в прежелдах от -3 до -5 градусов.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуация Киевской городской государственной администрации акцентируют внимание на соблюдении правил дорожного движения для сохранения безопасности на проезжей части. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию между другими транспортными средствами. В частности, придерживаться оптимального скоростного режима рекомендуется вблизи пешеходных зон, детских учреждений. Кроме того, автомобилистов призывают ни в коем случае не использовать автотранспорт на летней резине.

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