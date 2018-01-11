



Єдинники І та ІІ груп за новими ставками сплачують до 19 січня - 12.01.2018 13:29

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2018 року передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 1762 грн, а мінімальна зарплата - 3723 грн. Саме на базі цих показників розраховується сума єдиного податку.

Ставки єдиного податку встановлені п. 293.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ):

- для першої групи платників єдиного податку – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (1762 грн);

– для другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (3723 грн);

– третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Тобто фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць (п. 293.2 ПКУ):

• для першої групи платників єдиного податку – в межах до 10% розміру прожиткового мінімуму (тобто в 2018 році ставка єдиного податку буде не більше 176,20 грн на місяць(1762 грн х 10%));

• для другої групи платників єдиного податку – в межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати (до 744,60 грн на місяць (3723 х 20%)).

Чернівецька ОДПІ просить платників єдиного податку першої та другої груп врахувати, що граничний термін сплати єдиного податку за січень 2018 р. – 19 січня 2018 р. за новими ставками!!!

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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