



Украина может ввести электронную гривну - 12.01.2018 12:10

Введение в Украине электронной гривны для Национального банка в ближайшее время может быть более приортетной задачей, нежели создание собственной криптовалюты.

С таким заявлением выступили представители национального регулятора.

Отметим, что недавно распространилась информация о возможном создании в Украине собственной криптовалюты.

Между тем, в Национальном банке Украины также заявили о том, что исследовательский проект для возможного введения электронной гривны был инициирован еще в 2016 году, и работы все еще проводятся. Также планируется, что е-гривна будет функционировать на базе технологии блокчейн.

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