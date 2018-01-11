



На Новоселиччині затримано двоє крадіїв-рецидивістів - 12.01.2018 10:47

В обох випадках зловмисники вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння різного роду злочинів.

9 січня до Новоселицького відділення поліції звернулася 24-річна працівниця однієї із піцерій. Дівчина повідомила, що невідома особа викрала її мобільний телефон «Самсунг» вартістю 1500 гривень.

На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що потерпіла залишила свій телефон на прилавку та пішла оформляти замовлення. А згодом коли повернулася, то виявила відсутність мобільного телефону.

Оперативники розпочали пошуки крадія з опитування відвідувачів піцерії. Під час проведення першочергових заходів, поліцейським вдалося встановити крадія, а згодом і спіймати його. Ним виявився 21-річний місцевий житель. Зловмисник потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок.

Крім цього, оперативники швидко відшукали крадія, котрий поцупив з автозаправки електричний конвектор. Нею виявилася раніше судима 31-річна жителька Новоселиці.

Поліцейські вилучили у зловмисників викрадені ними речі та повернули їх власникам.

Відкриті кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення крадіям підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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