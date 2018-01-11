



В Чернівцях в ДТП постраждав житель Шипинців - 12.01.2018 09:45

Автопригода сталася по вулиці Героїв Майдану близько дев’ятої години вечора.

10 січня 41-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ», допустив наїзд на пішохода. На момент скоєння ДТП 23-річний житель села Шипинці перетинав проїжджу частину по пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди молодик із закритою черепно мозковою травмою і струсом мозку був доставлений у місцеву лікарню швидкої медичної допомоги.

Медичне освідчення показало, що водій легковика був тверезий.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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