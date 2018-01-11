



Болгария планирует ввести в оборот евро - 11.01.2018 14:22

Благодаря хорошим макроэкономическим показателям Болгария намерена до конца июня 2018 года подать заявку на присоединение к европейскому механизму валютных курсов (ERM-2). В дальнейшем это позволит стране ввести в использование евро.

С таким заявлением выступил глава болгарского Министерства финансов Владислав Горанов.

Отметим, что Болгария является членом Европейского Собза с 2007 года, но по показателям ВВП на душу населения страна находится на последнем месте. ее ближайшими соседями в списке по данному показателю являются Хорватия и Румыния.

Только после того, как страна-член Евросоюза получит разрешение от Европейского центрального банка, может быть инициирован процесс присоединения к ERM-2. На данный процесс, как правило, уходи около двух лет. По словам Горанова, сейчас на активной стадии находятся перегооры с Европейским центральным банком, а также с другими странами-членами ЕС. Власти Болгарии должны быть уверены в том, что заявка будет рассмотрена положительно. Обращение к ЕЦБ может быть подготовлено уже в первой половине 2018 года.

По словам главы Минфина Болгарии, страна обладает небольшой и открытой экономикой, что не должно составлять никаких рисков для системы в целом и для еврозоны в частности. Присоединение Болгарии к еврозоне позволит снизить риски и повысить темпы роста.

Отметим, что после вступления в Евросоюз Болгария 1 января 2018 года впервые переняла главенство в Совете ЕС. Страна наметила среди первоочередных задач обеспечение поддержки стабильной, солидарной и безопасной Европы.

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