



Раненный от взрыва гранаты в Черновцах в реанимации - 11.01.2018 13:24

В одном из помещений государственной фискальной службы города Черновцы 10 декабря после 15:00 прогремел взрыв. В результате инцидента был ранен один из сотрудников налоговой службы.

Подробнее читайте здесь: В налоговой Черновцов прогремел взрыв. Фото

Как стало известно, раненный, который был немедленно госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Черновцов - 41-летний сотрудник фискальной службы. По сообщениям врачей, пациент из-за ранения не видит одним глазом, и прогнозов по возращению зрения медики давать не решаются. Также стало известно, что из тела пострадавшего были извлечены несколько осколков разорвавшейся гранаты.

По словам замесителя главврача больницы скорой медицинской помощи Черновцов Вадима Ступинского, у пациента были задеты глаз, рука и печень, также имело место ранение лба. С помощью оперативного вмешательства были извлечены осколки гранаты. Удалось справиться с поврежениями предпречья, передней брюшной стенки и печени, и сейчас с этими органами все хорошо, состояние стабильное.

На правом глазу травматическая катаракта, потому вопрос со зрением пока что открыт. Заместитель главврача отметил, что речь идет о не боевой гранате, поскольку в случае с боевой гранатой последствия были бы более плачевными.

Платиновая Буковина, Черновцы

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