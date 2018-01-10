Поліція Чернівців розкрила крадіжку в школі

- 11.01.2018 11:18
Поліція Чернівців розкрила крадіжку в школі

Працівники ювенальної превенції Шевченківського відділення поліції встановили зловмисника. Під час розмови останній зізнався у скоєному.

20 жовтня до поліції надійшло повідомлення про випадок крадіжки у одному із загальноосвітніх закладів міста. У неповнолітньої школярки зник стільниковий телефон, який знаходився у кишені куртки в роздягальні спортзалу.

Вартість викраденого смартфону «Мейзу» становить понад 5000 гривень.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився чернівчанин віком 17-ти років, котрий навчається у професійно-технічному навчальному закладі. Юнак вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення різних правопорушень.

Зі слів підлітка, в день скоєння правопорушення він зайшов до школи, щоб зустрітися з товаришем. Помітивши дороговартісний смартфон у кишені куртки, він викрав гаджет та здав його на одному з чернівецьких ринків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують, що дорогий телефон, захований у зовнішню кишеню верхнього одягу, сумки чи рюкзака - досить приваблива та легка здобич для злодіїв. Обов’язково поясніть дитині, що гаджет не слід залишати у загальнодоступних місцях – аудиторіях, роздягальнях, їдальнях або актових залах навчальних закладів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки в школах, мобільний телефон в школі, чернівці поліція

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