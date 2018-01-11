Перенос рабочих дней в 2018

- 11.01.2018 11:54
Перенос рабочих дней в 2018

На заседании от 11 января Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней для Украины на 2018 год.

Так, перенос рабочих дней осуществляется для обеспечения рационального использования рабочего времени, а также для создания благоприятных условий для празднования.

Среди праздников, которых коснется перенос рабочих дней, стоит отметить Международный женский день, отмечаемый 8 марта, День Конституции Украины - 28 июня, Рождество хрристиан западного обряда - 25 декабря, а также Новый год, соответственно, 1 января 2019 года.

На основании постановления Кабинета министров, утвержденного 11 января, предприятиям, учреждениям и организациям с пятидневным рабочим днем рекомендуется перенести рабочий день с пятницы 9 марта на субботу 3 марта. Также рекомендации касаются переноса рабочего понедельника 30 апреля на субботу 5 мая, пятницы 29 июня на субботу 23 июня, понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря, а понедельник, 31 декабря, на субботу 29 декабря. Таким образом, некоторые уикенды в 2018 году будут продолжительностью 4 дня.

 

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Ключові слова: выходные в Украине на 2018 год, 2019 выходные и рабочие дни в украине

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