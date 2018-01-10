



Нововведення в звітності для плати за землю - 11.01.2018 10:50

Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників плати за землю на зміни, які відбулися у формі Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), які зумовлені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2017 №9.

Так, відповідно, платники податків повинні звітувати за оновленою формою з 2018 року.

У новій формі декларації, зокрема:

- змінено кол. 8 розрахунків суми земельного податку та орендної плати – розмежовано одиниці виміру (га/кв. м), які зазначаються у витягах про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що надаються Держгеокадастром;

- уточнено кол. 10 розрахунків суми земельного податку та орендної плати – доповнено словами «одиниці площі», тобто для розрахунку суми податкового зобов’язання застосовується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки, а не усієї земельної ділянки;

- інформація щодо категорії/цільового призначення земельної ділянки зазначається відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548.

Нагадаємо, що останнім днем подання звітності з плати за землю є 20 лютого поточного року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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