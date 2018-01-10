Маланка 2018 фото

- 10.01.2018 14:16
Маланка 2018 фото

Традиционный фольклорно-этнографический фестиваль Маланка-фест состоится 15 января 2018 года в Черновцах. Ст оржественным шествием по центральным улицам Черновцов пройдутся коллективы маланкарей из различных уголков Черновицкой области, а также других регионов - Черниговской, Хмельницкой областей. Также заявлены к участию коллективы из польши, Белорусии и Румынии.

Фото и видео с Маланка феста 2018 в Черновцах смотрите позднее на нашем сайте!

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Что касается Буковины, то больше всего участников ожидается из Кицманского района. Всего же в Маланка-фесте примут участие 40 украинских и зарубежных коллективов.

Собственно, традиционная Маланка уже начала шествие по Буковине. В Горбовой и некоторых других селах переберия началась уже 1 января. Также праздник маланки устроили 7 января и для жителей села Бояны. В ряде районов Буковины маланкари начинают шествие 13 января, собственно, на праздник Маланки - в честь святой Меланьи. 

Организаторы Маланка феста-2018 отмечают - тематика маланки в нынешнем году будет сказочной, и участники покажут массу интересных образов, а также подготовят юмористические постановки. Маланкарям есть, чем удивить черновчан и гостей города на фестивале.

Маланка из села Горбова Герцаевского района уже не в первый раз привозит в Черновцы огромную конструкцию, которая выступает символом года. В свое время это был гигантский дракон - на маланке 2014 года, огромный петух, который прошествовал на Маланка фесте-2017. Кроме того, в прошлом году горбовчане также привезли огромного троянского коня, который выборол третье место на конкурсе, в то время как конструкция с петухом подарила создателям второе место. В нынешнем году горбовская маланка потешит гостей Маланка-феста 2018 7-метровой подвижной конструкцией с символом года - собакой Скуби-ду, главным персонажем из одноименного мультфильма.

Маланкари из Чагра также планируют удивить гостей Маланки-2018 в Черновцах. Участники решили подготовить мобильную конструкцию с пегасом, на котором будут путешествовать греческие боги-олимпийцы. В прошлом году участники из села Чагор участвовали с величественным сфинксом, на котором путешествовали египетские боги. такая конструация принеса коллективу первое место нафестивале 2017 года.

И это только малая часть того, что предстоит увидеть на фестивале, ведь другие участники готоят немало сюрпризов, и помимо шествия участников состоится также и концерт на сцене на площади Филармонии. Голосование за лучший коллектив маланки будет проходить в онлайн-режиме, и каждый может отдать свой голос за понравившихся участников. Все это и многое другое ждет гостей Маланка феста-2018 15 января. Шоу обещает быть красивым, зрелищным, колоритным и запоминающимся, ведь на Буковине Маланка сочетает в себе народные традиции и современных персонажей, и по веселью праздничный карнавал не уступает фестивалям в других странах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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