



Под Курском перевернулся автобус с украинцами - есть жертвы - 10.01.2018 13:47

В Медвенском районе Курской области утром 10 января произошла автомобильная авария - в кювет опрокинулся микроавтобус марки Mercedes Vito.

По информации Курского территориального центра медицины катастроф, авария случилась на 551 километре автомобильной дороги М-2 Москва-Крым в 6:45 по московскому времеи.

Микроавтобус с пассажирами направлялся в сторону Курска по направлению из Белгорода. По результату ДТП трое пассажиров погибли, еще шестеро человек с различными травмами попали в больницу. Как сообщается, что все погибшие и пострадавшие оказались гражданами Украины.

По имеющейся информации, украинцы направлялись в Санкт-Петербург. Из троих человек, находившихся в микроавтобусе, трое погибли. В Курск были госпитализированы трое пострадавших - женщина и двое мужчин, у одного из пострадавших состояние оценивается кк легкоя тяжести, и у двоих - средней тяжести.

В больницу Медвенского района были госпитализированы еще трое пострадавших, которым оказали небходимую медицинскую помощь и уже отпустили, так как в дальнейшей госпитализации они не нуждаются.

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