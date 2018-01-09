Ryanair запустит рейсы в Украине в 2018 году

- 10.01.2018 13:28
Ryanair запустит рейсы в Украине в 2018 году

Предположительно, лоукост-компания Ryanair может выйти на украинский рынок авиаперелетов уже в январе-феврале нынешнего года. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, по данному вопросу переговоры находятся уже на финальной стадии.

Омелян отметил, что переговоры уже подходят к концу, идет обсуждение технических моментов. По сравнению с теми позициями, которые поднимались в обсуждегниях в прошлом году, уступок практически не было.

Министр также отметил, что на самом деле в прошлом году переговоры с Ryanair проходили довольно легко, несмотря на попытки сорвать процесс. По сути, как подчеркнул чиновник, уже с сентября 2017 года украинцы могли бы получить возможность летать самолетами со Львова и из Киева в страны ЕС. Омелян выразил надежду, что для Украины 2018 год станет годом лоукостов, что позволит Ryanair и другим компаниям осуществлять рейсы в Украину и из Украины, что улучшит настроения и даст больше возможностей для путешествий как украинцам, так и иностранцам, которые хотят посетить нашу страну.

Стоит отметить, что в июле 2017 года представители лоукост-компании Ryanair заявили, что планируемое появление на украинском рынке отменяется. Причина этого состоит в невыполнении соглашения со стороны аэропорта Борисполь. Данное соглашение было подписано Ryanair и Мининфраструктуры в марта 2017 года. Также сообщается об отмене четырех новый авиамаршрутов из Киева, а также семи - из Львова.

Платиновая Буковина

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