ДТП в Розтоках 9 01 2018 - двоє постраждалих- 10.01.2018 11:31
Поліцейські встановлюють можливих свідків та очевидців автопригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
9 січня близько 16 години 15 хвилин в селі Ростоки водій мікроавтобуса «Мерседес» не впорався з керуванням та допустив зіткнення на мотоциклом, який рухався у попутному напрямку.
Водія мотоцикла у важкому стані доставлено до Вижницької центральної районної лікарні, а водія мікроавтобуса доставлено до Путильської лікарні.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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