



ДТП в Розтоках 9 01 2018 - двоє постраждалих - 10.01.2018 11:31

Поліцейські встановлюють можливих свідків та очевидців автопригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

9 січня близько 16 години 15 хвилин в селі Ростоки водій мікроавтобуса «Мерседес» не впорався з керуванням та допустив зіткнення на мотоциклом, який рухався у попутному напрямку.

Водія мотоцикла у важкому стані доставлено до Вижницької центральної районної лікарні, а водія мікроавтобуса доставлено до Путильської лікарні.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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