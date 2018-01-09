Нові страхові внески для підприємців з 1 січня 2018 року

- 10.01.2018 10:27
Нові страхові внески для підприємців з 1 січня 2018 року

Чернівецька ОДПІ нагадує, що у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року, змінився мінімальний страховий внесок для підприємців – платників єдиного податку, а також ФОП, які обрали загальну систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства.

Так, з 1 січня 2018 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 3723 грн. Відповідно мінімальний страховий внесок за місяць для всіх перелічених категорій платників становить 819,06 грн. (мінімальний страховий внесок за квартал - 2 457,18 грн.).

Зверніть увагу, що від сплати єдиного внеску за себе звільняються фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, а також ті, які обрали загальну систему оподаткування та члени фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, чи досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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