В Заставні п'яний водій влаштував ДТП з постраждалими- 09.01.2018 14:32
Керування транспортним засобом на підпитку та нехтування правил дорожнього руху призвело до автопригоди.
Уночі 8 січня дорожньо-транспортна пригода сталася у районному центрі. 37-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Сітроєн Берлінго», який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП двоє пасажирів іномарки були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці з численними травмами. Серед яких і 16-річна місцева жителька.
Медичне освідчення показало, що водій «ВАЗу» був п’яним.
Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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