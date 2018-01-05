



В ночном ДТП в Черновцах пьяный водитель протаранил забор - 09.01.2018 13:09

В ночь на 9 января полиция получила сообщение о ДТП, которое произошло в Черновцах на по улице Машиностроителей. Водитель на легковом авто в буквальном смысле протаранил кирпичный забор.

Прибывший на место экипаж осуществил осмотр прилегающей к месту аварии территории. В итоге автомобиль марки Форд с характерными повреждениями кузова был обнаружен на улице Прутской. Также полицейские заметили двоих мужчин, которые находились поблизости, один из них сообщил, что он является виновником данного ДТП.

У водителя, совершившего аварию, полицейские отметили признаки алкогольного опьянения - он вел себя неадекватно, а также отказывался выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина отказался от прохождения медицинского осмотра, и отказ засвидетельствовали двое человек.

На виновника аварии вынесли постановление, также был составлен протокол. Поврежденное в ДТП авто было эвакуировано.

Платиновая Буковина, Черновцы

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