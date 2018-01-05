В Мариуполе отец чуть не подорвал гранатой детей- 09.01.2018 12:56
Как сообщают представители полиции в Донецкой области, в Мариуполе 8 января 2018 года произошел инцидент - мужчина угрожал подоровать гранатой себя и малолетних детей.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что вначале имела место семейная ссора, в ходе которой супруги начали делить детей. Одному из малышей недавно исполнилось 3 года, младшему же ребенку всего 9 месяцев. Мужчина не нашел лучших аргументов в ссоре и перешел к угрозам, заявив, что подорвет гранатой и себя, и детей.
Полицейские вели переговоры с мужчиной примерно в течение часа. В результате его удалось разоружить. Мужчина так и не смог пояснить, откуда у него взялась граната.
За свои действия отец семейства теперь понесет ответственность.За это его грозит до 7 лет лишения свободы.
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