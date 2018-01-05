



З підвищенням мінімалки зростають сплати податків - 09.01.2018 11:51

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року збільшено мінімальну заробітну плату, яка тепер становитиме 3 723 грн. на місяць, та прожитковий мінімум для працездатної особи - до 1762 гривень. Відповідно для підприємців, які перебувають на загальній та спрощеній системах оподаткування, збільшуються суми сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.

Зокрема, починаючи з 2018 року для «спрощенців» І групи, для яких ставка єдиного податку встановлена в розмірі до 10% розміру прожиткового мінімуму, сума податку становить до 176,2 грн. на місяць, для ІІ групи, в яких ставка податку встановлена в розмірі до 20 % від мінімальної заробітної плати – до 744,6 грн. Єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати у розмірі не меншому за 819,06 грн. на місяць.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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