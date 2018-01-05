З підвищенням мінімалки зростають сплати податків- 09.01.2018 11:51
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року збільшено мінімальну заробітну плату, яка тепер становитиме 3 723 грн. на місяць, та прожитковий мінімум для працездатної особи - до 1762 гривень. Відповідно для підприємців, які перебувають на загальній та спрощеній системах оподаткування, збільшуються суми сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.
Зокрема, починаючи з 2018 року для «спрощенців» І групи, для яких ставка єдиного податку встановлена в розмірі до 10% розміру прожиткового мінімуму, сума податку становить до 176,2 грн. на місяць, для ІІ групи, в яких ставка податку встановлена в розмірі до 20 % від мінімальної заробітної плати – до 744,6 грн. Єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати у розмірі не меншому за 819,06 грн. на місяць.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
- 09.01.2018 14:32
- 09.01.2018 13:39
- 09.01.2018 13:09
- 09.01.2018 12:56
- 09.01.2018 11:26
- 09.01.2018 10:56
- 06.01.2018 18:25
- 05.01.2018 14:38
- 05.01.2018 13:43
- 05.01.2018 12:31