



Польша заявляет об уменьшении миграционного давления на ЕС - 09.01.2018 11:26

Согласно заявлению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, вклад Польши в приеме украинцев с оккупированных территорий не был должным образом оценен со стороны Евросоюза. Ващиковский отмечает, что благодаря его стране, которая приняла у сбя граждан Украины с территорий, охваченных кофликтом, удалось уменьшить миграционное давление на другие страны ЕС.

В то же время, по словам главы польского МИДа, на это европейский Союз не обращает внимания и продолжает вести споры с Варшавой касаемо приема беженцев с юга.

Витольд Ващиковский акцентирует внимание на том, что его стране удалось принять более миллиона украинцев, которые пострадали в результате военной агрессии со стороны РФ и сложной экономической ситуации у себя в стране. Дипломат заявляет, что западные страны не осознают того факта, что Польша уберегла страны ЕС от крупной миграционной волны, и в это время как раз Евросоюз в некоторой степени страдал от миграционного кризиса.

В Польше, как акцентировал внимание Ващиковский, создаются условия для легального трудоустройства, миграции, минимизируются возможности для злоупотреблений в сфере предоставления убежища. Евростат предоставляет данные, согласно которым именно Польша приняла больше половины легальных трудовых мигрантов в страны ЕС в 2016 году. И статистика 2017 года по данному вопросу, полагает Ващиковский, будет выглядеть точно так же.

Несколько дней назад министр соцполитики Польши Элжбета Рафальська отметила, что наибольшее количество разрешений на работу для иностранцев было выдано гражданам Украины, и составило 85%. По данным главы Совета министров Польши Матеуша Моравецкого, в последние несколько лет его тсрна приняла порядка 1,5 миллиона украицев, из которых переселенцы с охваченных конфликтом территорий составили порядка нескольких десятков тысяч.

В консульском отделении Посольства Украины в Варшаве отмечают, что в последнее время в Польше существенно снизилось количество беженцев из Украины, а также желающих получить международную защиту. При этом руководитель консульского отделени Светлана Щур отметила, что данные, озвученные главой правительства Польши, не соответствуют действительности. К польским властям с просьбой о предоставлении международной защиты в период с января по ноябрь 2017 года обратилось всего 625 граждан Украины. Количество уменьшилось практически в два раза, если сравнивать с показателями прошлого года.

Кроме того, немалую часть украинцев в Польше и в дргих странах ЕС составляют также желающие трудоустроиться. По словам омбудсмена ВР Валерии Лутковской, на территории Польши из 1,5 миллиона граждан Украины большинство составляют именно приехавшие на заработки люди.

Стоит отметить, что Еврокомиссия подала в начале декабря 2017 года судебный иск в отношении Польши, Чехии и Венгрии по причине того, что указанные страны не придерживались решения от 2015 года об усчастии в процедуре обязательном распределении беженцев.

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