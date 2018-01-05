Зарегистрироваться на пробное ЗНО 2018 можно с 9 по 31 января

- 09.01.2018 10:56
Зарегистрироваться на пробное ЗНО 2018 можно с 9 по 31 января

Регистрация на пробное оценивание знаний ЗНО 2018 в Украине стартовала с сегодняшнего дня, 9 января, как отмечают на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Для того, тчобы зарегистрироваться для участия в пробном тестировании, необходимо воспользоваться сайтами региональных центров оценивания качества образования и выбрать тот, который подходит территориально. На регистрацию для пробного ЗНО выделен период с 9 по 31 января 2018 года.

В сообщении УЦОКО отмечается, что каждый зарегистрированный участник пробного ЗНО 2018 может сдать тесты по одному из учебных предметовв один день. Так, на 24 марта 2018 года запланировано пробное тестирование по украинскому зыку и литературе. 31 марта можно сдать пробное тестирование по одному из нижеперечисленных предметов, а именно - по математике, истории Украины, географии, химии, физике, биологии, испанскому, английскому, немецкому, французскому языку.

Не стоит забывать о том, что процедура пробного тестирования является платной.

С 6 февраля по 19 марта 2018 года запланирована регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания знаний ЗНО 2018.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: ЗНО 2018, пробное зно 2018, тестирование 2018

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