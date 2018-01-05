Шампанское может быть полезным

- 05.01.2018 14:38
Шампанское может быть полезным

Традиционый для пышных празднований и торжеств напиток - игристое шампанское - может оказывать пользу, потому отказываться употреблять этот красивый напиток вряд ли стоит. Примечательно, учто ученые действительно доказали пять фактов, доказывающих пользу шампанских вин.

В первую очередь, чтоит отметить, что шампанское имеет в пределах 135-200 калорий в стандартном винном бокале.

Ученые также склоняются в пользу того, что до трех бокалов шампанского в неделю благотворно сказываются на деятельнсти мозга, что означает снижение риска возникновения провалов в памяти и развития слабоумия.

Примечательно, что на кожу шампанское также оказывает положительное влияние благодаря присутствию в напитке антиоксидантов. Кроме того, тон кожи выравнивается за счет особых винных кислот, присутствующих в игристом напитке. Также шампанское позволяет улучшить работу системы кровообращения.

Как итог, стоит подчеркнуть, что шампанское быстрее усваивается организмом и способствует возникновению расслабленного состояния человека. А это означает, что с помощью шампанского можно сущестеннно снизить количество потребляемого алкоголя.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: польза шампанского

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