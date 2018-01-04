Маланка-2018 в Черновцах - движение транспорта

- 05.01.2018 13:43
Маланка-2018 в Черновцах - движение транспорта

Напомним, традиционный фольклорно-этнографический фестиваль Маланка фест-2018 состоится в Черновцах 15 января.

Для того, чтобы обеспечить безопасное движение городского и общественного транспорта, а также гарантировать охрану общественого порядка, было решено полностью перекрыть движение транспорта и запретить стоянку транспортных средств в период с 10:00 до 21:00 15 января на маршруте участников торжествненного шествия.

Так, маршрут маланкарей будет стартовать с площади Филармонии и протянется через улицу М.Заньковецкой и охватит улицы Университетскую (на участке от Заньковецкой до Гете), улицу Штейнбарга, через площадь Театральную, улицу Котляревского, Соборную площадь, улицу Франко, Центральную площадь, улицы Почтовую, Чайковского, Горького, Толстого, Переяславскую, Семовича, Богуна, 28 июня,а также улицу Богдана Хмельницкого.

Автобусы маршрутов №5, 9, 9-А, 11 и 12, а также троллейбусы №1, 6 и 6-а будут курсировать по закольцованному маршруту по улицам Бахрушина, Поповича и Ончула. Будет остановлено движение троллейбусов №2 и 4, и для пассажирова оргшанизуют движение автобусами с конечной остановкой на улице Садовского. Что касается движения автобусов маршрутов №6 и 29, то они буут курсировать через улицы Сторожинецкая, Кошевого, Дзержика и Заставнянскую.

Платиновая Буковина, Черновцы

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