Калифорнию всколыхнуло землетрясение 04 01 2018- 04.01.2018 16:33
По сообщениям Геологической службы США, в Калифорнии случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,4 балла.
По имеющейся информации, землетрясение было зафиксировано в 02:39 по лос-анджелесскому времени. Эпицентр землетрясения находился от города Беркли на расстоянии 3 километров.
Сообщается, что ощущались подземные толчки в Сан-Франциско.
Ранее поступила информация о том, что мощность землетрясения составила 4,7 балла. После в геологической слжубже США сообщили более точные данные, и отметили, что магнитуда была не такой сильной.
Жители штата сообщают, что землетрячение разбудило многих. В то же время, информации о пострадавших, жертвах или разрушениях нет.
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