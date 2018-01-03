



На Глибоччині орудують шахраї-псевдобанкіри - 04.01.2018 17:17

На Буковині знову активізувалися банківські шахраї. Упродовж доби зловмисники видурили у пересічних громадян грошові кошти у сумі майже 25 тисяч гривень.

Третього січня до поліції по допомогу звернулись двоє чернівчан та одна жителька Глибоцького району.

Вдень 43-річній жительці обласного центру зателефонував незнайомець, котрий представився працівником «Альфабанку». Псевдо-банкір переконав жінку заблокувати її особистий картковий рахунок, з якого в подальшому зникло майже 2 тисячі гривень.

Під аналогічним приводом на статках 83-річного чернівчанина нажився підставний представник іншої банківської установи. Дізнавшись конфіденційну інформацію, зловмисник невдовзі зняв кошти у сумі понад 20 тисяч гривень.

Ще одній заявниці із села Валя Кузьмін шахрай назвався працівником служби безпеки «Ощадбанку». Упродовж розмови незнайомець увійшов в довіру до буковинки та дізнався реквізити її карткового рахунку. Коли жінка виявила, що з її картки були зняті грошові кошти, то одразу зателефонувала до поліції.

За даними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, щоб якнайшвидше встановити особи зловмисників.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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