На Глибоччині орудують шахраї-псевдобанкіри

- 04.01.2018 17:17
На Глибоччині орудують шахраї-псевдобанкіри

На Буковині знову активізувалися банківські шахраї. Упродовж доби зловмисники видурили у пересічних громадян грошові кошти у сумі майже 25 тисяч гривень.

Третього січня до поліції по допомогу звернулись двоє чернівчан та одна жителька Глибоцького району.

Вдень 43-річній жительці обласного центру зателефонував незнайомець, котрий представився працівником «Альфабанку». Псевдо-банкір переконав жінку заблокувати її особистий картковий рахунок, з якого в подальшому зникло майже 2 тисячі гривень.

Під аналогічним приводом на статках 83-річного чернівчанина нажився підставний представник іншої банківської установи. Дізнавшись конфіденційну інформацію, зловмисник невдовзі зняв кошти у сумі понад 20 тисяч гривень.

Ще одній заявниці із села Валя Кузьмін шахрай назвався працівником служби безпеки «Ощадбанку». Упродовж розмови незнайомець увійшов в довіру до буковинки та дізнався реквізити її карткового рахунку. Коли жінка виявила, що з її картки були зняті грошові кошти, то одразу зателефонувала до поліції.

За даними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, щоб якнайшвидше встановити особи зловмисників.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: телефонні шахраї, шахраї буковина, поліція буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Калифорнию всколыхнуло землетрясение 04 01 2018 По сообщениям Геологической службы США, в Калифорнии случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,4 балла.
- 04.01.2018 16:33
Багатодітну буковинку можуть позбавити батьківських прав За неналежне виховання та догляд за дітьми буковинці загрожує кримінальна відповідальність.
- 04.01.2018 15:16
Переговоры по обмену пленными возобновятся 5 января Как сообщил замминистра юстиции Украины Денис Чернышов, 5 января, в ближайшую пятницу, состоится встреча, посвященная новому этапу обмена пленными между Украиной и незаконными вооруженны
- 04.01.2018 14:59
На Буковине - вспышка африканской чумы свиней В Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы проводились исследования двух проб биологического материала
- 04.01.2018 14:35
Керівники буковинської поліції привітали колег на передовій Щоб привітати поліцейських Чернівеччини з новорічними та різдвяними святами і вручити нові офіцерські погони, в Луганську
- 04.01.2018 13:43
Полісмени відшукали зниклого 22 грудня хлопця Як вже повідомляв відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, 22 грудня 2017 року 16
- 04.01.2018 11:41
Новини деклараційної кампанії-2018 Чернівецька ОДПІ звертає увагу на те, що форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація) та інструкцію щодо її заповнення викладено в новій редакції відповідно до
- 04.01.2018 10:38
Поліція за годину розкрила злочин та затримала правопорушників Обидва крадії вже були раніше судимі за аналогічні злочини та інші кримінальні правопорушення.
- 03.01.2018 16:34
З початку року на Буковині сталось 5 ДТП з постраждалими У трьох автопригодах постраждали мешканці Сторожинецького і Новоселицького районів та неповнолітня жителька міста Чернівці.
- 03.01.2018 16:19
ОБСЕ в 2018 возглавит Италия На официальом сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщается, что новым главой организации в 2018 году была выбрана Италия.
- 03.01.2018 16:07

Всі новини