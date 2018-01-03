Переговоры по обмену пленными возобновятся 5 января

- 04.01.2018 14:59
Переговоры по обмену пленными возобновятся 5 января

Как сообщил замминистра юстиции Украины Денис Чернышов, 5 января, в ближайшую пятницу, состоится встреча, посвященная новому этапу обмена пленными между Украиной и незаконными вооруженными формированиями на Донбассе.

По словам чиновника, процесс очень сложный и ответственным, в нем задействованы многие государственные и общественные учреждения. Ирина Геращенко назначила на 5 января очередную встречу всех лиц, причастных к данному процессу. Будет проводится подготовка необходимых документов, а также состоится обсуждение процесса новой передачи пленных.

Кроме того, вопросы касаемо восстановления утраченных документов для украинцев, освобожденных из плена в декабре 2017 года, начнут решать после 9 января, как сообщил Чернышов.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий Березовский сообщил, что уже были поданы списки по обмену планными по схеме 10 на 10. На встрече с освобожденными украинцами, их родными и "киборгами", которая состоялась в Киеве, митрополит отметил, что есть прогресс в данном деле, уже были поданы новые списки, теперь ожидаются переговоры и рассмотрение.

Платиновая Буковина

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