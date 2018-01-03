



На Буковине - вспышка африканской чумы свиней - 04.01.2018 14:35

В Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы проводились исследования двух проб биологического материала, которые были отобраны у свиней в Черновицкой области, на свиноферме физлица в селе Мамалыга Новоселицкого района.

Как было установлено, в образцах была обнаружена ДНР вируса африканской чумы свиней. Информация об этом указана на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Подробно указано в результате исследований патологического материала №000013 п.м.\18 от 03.01.2018 г.

Сейчас проводятся мероприятия для ликвидации заболевания в очаге возникновения, а также все необходимое для того, чтобы предотвратить распространение заболевания. Проводится эпизоотическое расследование, направленное на определение причин возникновения заболевания.

Платиновая Буковина, Черновцы

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