Керівники буковинської поліції привітали колег на передовій

- 04.01.2018 13:43
Керівники буковинської поліції привітали колег на передовій

Щоб привітати поліцейських Чернівеччини з новорічними та різдвяними святами і вручити нові офіцерські погони, в Луганську область приїхали начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Сергій Пілігрім і його заступник Тарас Крилюк.

Упродовж трьох місяців, з листопада по лютий, правоохоронці з Буковини несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції та дислокуються в різних підрозділах поліції Луганщини.

Під час робочої поїздки керівники буковинської поліції ознайомилися зі станом матеріально-технічного забезпечення своїх співробітників і соціально-побутовими умовами їх проживання.

Зустріч з підлеглими відбулася на базі Рубіжанського відділу поліції, де несуть службу більшість поліцейських з Чернівецької області. Під час зустрічі генерал поліції третього рангу Сергій Пілігрім вручив чотирьом правоохоронцям спеціальні звання і нові погони. Керівник ГУНП в Чернівецькій області побажав гідно нести звання поліцейського та з честю виконувати покладені на них обов’язки.

Сергій Пілігрім передав співробітникам гостинці з Буковини та привітав з Новим роком і Різдвом Христовим. «Дякую вам за сумлінну службу! Нехай ваша мужність знаходить підтримку рідних і близьких, а прийдешній рік принесе мир на українську землю. Щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя і Божого благословіння!»

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: національна поліція чернівці, ато поліція

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