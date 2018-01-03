



Полісмени відшукали зниклого 22 грудня хлопця - 04.01.2018 11:41

Як вже повідомляв відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, 22 грудня 2017 року 16-річний житель Чернівців пішов з навчального закладу та додому не повернувся.

На пошуки неповнолітнього хлопця було орієнтовано весь особовий склад поліції та громадськість. В результаті проведених заходів працівники Шевченківського відділення поліції встановили місцезнаходження юнака. Як з’ясувалося, підліток не хотів повертатися додому через непорозуміння з матір’ю.

На даний час хлопець знаходиться вдома. За період відсутності відносно нього будь-яких протиправних дій вчинено не було. Поліцейські проводять з ним профілактичну роботу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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