



Новини деклараційної кампанії-2018 - 04.01.2018 10:38

Чернівецька ОДПІ звертає увагу на те, що форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація) та інструкцію щодо її заповнення викладено в новій редакції відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859». Зазначений наказ набрав чинності з 31 грудня 2017 року.

Отже, з 1 січня 2018 року фізичні особи, які згідно з Податковим кодексом України (далі - Кодекс) зобов’язані та/або мають право подати декларацію, здійснюють свій обов’язок та/або реалізують таке право за новою формою декларації.

Зважаючи на зміни, у декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для цієї категорії платників податків. Цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному році, тобто дата прийняття рішення не повинна бути меншою, ніж 01.01.2017, та більшою, ніж 31.12.2017.

Також, з метою розстрочення податкових зобов’язань, відповідно до п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу письмову заяву довільної форми, відомості щодо подання якої обов’язково зазначаються у розділі «Доповнення до податкової декларації».

Крім того, п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу викладено в новій редакції, згідно з яким з 01 січня 2017 року фізична особа - платник податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на користь вітчизняних вищих та професійно - технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Тобто, з 01 січня 2017 року скасовано обмеження щодо сум коштів та обмеження щодо навчального періоду, за який здійснено таку сплату, а враховуватимуться фактично понесені платником податку витрати.

Детальніше про зміни, які внесено до додатків,та прикладами заповнення оновленої декларації ідеться в листі ДФС України від 18.12.2017р. № 35310/7/99-99-13-01-03-17«Про декларування доходів фізичними особами».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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