Новини деклараційної кампанії-2018

- 04.01.2018 10:38
Новини деклараційної кампанії-2018

Чернівецька ОДПІ звертає увагу на те, що форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація) та інструкцію щодо її заповнення викладено в новій редакції відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859». Зазначений наказ набрав чинності з 31 грудня 2017 року.

Отже, з 1 січня 2018 року фізичні особи, які згідно з Податковим кодексом України (далі - Кодекс) зобов’язані та/або мають право подати декларацію, здійснюють свій обов’язок та/або реалізують таке право за новою формою декларації.

Зважаючи на зміни, у декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для цієї категорії платників податків. Цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному році, тобто дата прийняття рішення не повинна бути меншою, ніж 01.01.2017, та більшою, ніж 31.12.2017.

Також, з метою розстрочення податкових зобов’язань, відповідно до п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу письмову заяву довільної форми, відомості щодо подання якої обов’язково зазначаються у розділі «Доповнення до податкової декларації».

Крім того, п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу викладено в новій редакції, згідно з яким з 01 січня 2017 року фізична особа - платник податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на користь вітчизняних вищих та професійно - технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Тобто, з 01 січня 2017 року скасовано обмеження щодо сум коштів та обмеження щодо навчального періоду, за який здійснено таку сплату, а враховуватимуться фактично понесені платником податку витрати.

Детальніше про зміни, які внесено до додатків,та прикладами заповнення оновленої декларації ідеться в листі ДФС України від 18.12.2017р. № 35310/7/99-99-13-01-03-17«Про декларування доходів фізичними особами».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: декларації про доходи, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Глибоччині орудують шахраї-псевдобанкіри На Буковині знову активізувалися банківські шахраї. Упродовж доби зловмисники видурили у пересічних громадян грошові
- 04.01.2018 17:17
Калифорнию всколыхнуло землетрясение 04 01 2018 По сообщениям Геологической службы США, в Калифорнии случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,4 балла.
- 04.01.2018 16:33
Багатодітну буковинку можуть позбавити батьківських прав За неналежне виховання та догляд за дітьми буковинці загрожує кримінальна відповідальність.
- 04.01.2018 15:16
Переговоры по обмену пленными возобновятся 5 января Как сообщил замминистра юстиции Украины Денис Чернышов, 5 января, в ближайшую пятницу, состоится встреча, посвященная новому этапу обмена пленными между Украиной и незаконными вооруженны
- 04.01.2018 14:59
На Буковине - вспышка африканской чумы свиней В Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы проводились исследования двух проб биологического материала
- 04.01.2018 14:35
Керівники буковинської поліції привітали колег на передовій Щоб привітати поліцейських Чернівеччини з новорічними та різдвяними святами і вручити нові офіцерські погони, в Луганську
- 04.01.2018 13:43
Полісмени відшукали зниклого 22 грудня хлопця Як вже повідомляв відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, 22 грудня 2017 року 16
- 04.01.2018 11:41
Поліція за годину розкрила злочин та затримала правопорушників Обидва крадії вже були раніше судимі за аналогічні злочини та інші кримінальні правопорушення.
- 03.01.2018 16:34
З початку року на Буковині сталось 5 ДТП з постраждалими У трьох автопригодах постраждали мешканці Сторожинецького і Новоселицького районів та неповнолітня жителька міста Чернівці.
- 03.01.2018 16:19
ОБСЕ в 2018 возглавит Италия На официальом сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщается, что новым главой организации в 2018 году была выбрана Италия.
- 03.01.2018 16:07

Всі новини