З початку року на Буковині сталось 5 ДТП з постраждалими

- 03.01.2018 16:19
З початку року на Буковині сталось 5 ДТП з постраждалими

У трьох автопригодах постраждали мешканці Сторожинецького і Новоселицького районів та неповнолітня жителька міста Чернівці.

Ранок 1 січня розпочався з автопригоди у селі Великий Кучурів. 25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Ауді А4» на іноземній реєстрації, допустив наїзд на 73-річного односельчанина.

Внаслідок наїзду іномарка з’їхала у кювет, а пішохід отримав травму живота, струс мозку та перелом кісток таза. Струс мозку та підозру на перелом хребця медики діагностували і у 16-річної пасажирки транспортного засобу.

Медичне освідчення показало, що водій «Ауді» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Ще одна ДТП трапилась у ніч на друге січня у селі Магала на Новоселиччині. 18-річний житель сусіднього села, керуючи автівкою «Опель Астра» на іноземній реєстрації, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини. Хетчбек в’їхав у паркан місцевого ресторану, а юнак отримав численні забійні рани.

За попередньою інформацією, водій «Опеля» був тверезий. Керуючи автівкою, парубок не дотримався швидкісного режиму, що спричинило аварійній ситуації.

Усіх потерпілих внаслідок вказаних дорожньо-транспортних пригод було госпіталізовано.

2 січня ввечері на автошляху міста Сторожинець не розминулися легкові автомобілі «Субару» та «Фольксваген» під керуванням жителів району.

Внаслідок ДТП 43-річна пасажирка та 54-річний водій «Фольксвагена» були госпіталізовані до травматологічного відділення районної лікарні. Окрім тілесних ушкоджень, обидвом потерпілим медики діагностували закриті черепно-мозкові травми та струс мозку. 24-річного водія «Субару» з незначними тілесними ушкодженнями лікарі оглянули і відпустили.

Відомості за даними фактами поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина 2018

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