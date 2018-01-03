В США близнецы родились в разные года

- 03.01.2018 15:57
В США близнецы родились в разные года

На первый взгляд может показаться странным, что близняшки появились на свет практически с разницей в год. Но на самом деле все гораздо проще, и промежуток между рождением малышей составил всего 20 минут. Так, из-за того, что роды начались в новогоднюю ночь, один из малышей появился на свет в декабре 2017 года, в то время как второй ребенок - девочка - родилась уже в новому году, 1 января.

Примечательно, что дату родов прогнозировали на 27 января 2018 года, однако младенцы решили появиться на свет заранее. С предродовыми болями беременную Марию Онтиверос доставили в больницу 31 декабря. По словам врача Сееда Тамджиди, принимавшего роды, такое с ним случилось впервые за 35 лет, когда он принял обоих близнецов накануне и после наступления нового года. Таким образом, у детей не только разное время рождения, что само собой разумеется, но и разные числа, месяцы и даже годы рождения.

Так, если первый малыш появился на свет в 23:58 31 декабря 2017 года, то его младшая сестричка родилась уже 1 января 2018 года в 00:16. Таким образом, в округе Керн Калифорнии малышка Айтана де Хесус (так назвали девочку) стала первым ребенком, который появился на свет в новом году. Ее рост составил всего 40 сантиметров, а вес - 1810 граммов. В семье Марии и Хоакина Онтиверос, которые стали в очередной раз родителями, уже есть трое детей.

Интересно, что ситуации с рождениями близнецов, которые появляются на свет в разные года, не является чем-то из ряда вон выходящим, хоть случается такое и не часто. В прошлом году в США, в штате Юта, в Аризоне, Атланте и Сан-Диего (Калифорния) на свет появились детки, в свидетельствах о рождении которых будет вписан разный год рождегния. В целом, было зафиксировано не менее шести подобных случаев.. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: близнецы с разницей в год

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція за годину розкрила злочин та затримала правопорушників Обидва крадії вже були раніше судимі за аналогічні злочини та інші кримінальні правопорушення.
- 03.01.2018 16:34
З початку року на Буковині сталось 5 ДТП з постраждалими У трьох автопригодах постраждали мешканці Сторожинецького і Новоселицького районів та неповнолітня жителька міста Чернівці.
- 03.01.2018 16:19
ОБСЕ в 2018 возглавит Италия На официальом сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщается, что новым главой организации в 2018 году была выбрана Италия.
- 03.01.2018 16:07
Украинка хотела вывезти ребенка по поддельным документам С территории Украины через границу в Черновицкой области незаконным образом пытались вывезти несовершеннолетнего
- 03.01.2018 15:43
В Украине стартовала программа монетизации субсидий Программа монетизации субсидий в Украине стартовала, и ее будут осуществлять поэтапно, в три фазы. Накануне уже был запущен первый этап программы.
- 03.01.2018 13:58
В Чернівцях сплачено понад 90 млн грн військового збору Упродовж 2017-го року платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 90,9 млн. грн. військового збору. У порівнянні з 2016-им надходження зросли на 25,4 млн. грн.,
- 03.01.2018 11:54
В Чернівцях розшукується неповнолітній хлопець Чернівецькі поліцейські закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого жителя обласного центр
- 03.01.2018 10:51
Чернівчани сплатили понад 2 млрд податків у 2017 році Упродовж 2017 року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ сплатили 2,1 млрд. податків
- 02.01.2018 14:46
Літній буковинській грабіжниці повідомили про підозру Жінка вже була неодноразово судима за різні кримінальні правопорушення. Цього разу зловмисниці загрожує до восьми років
- 02.01.2018 14:12
Первая неделя января будет теплой и без осадков Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в течение нынешней недели в Украине ожидается преимущественно теплая и влажная погода. Незначительные осадки возможны местами.
- 02.01.2018 14:00

Всі новини