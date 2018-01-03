



В США близнецы родились в разные года - 03.01.2018 15:57

На первый взгляд может показаться странным, что близняшки появились на свет практически с разницей в год. Но на самом деле все гораздо проще, и промежуток между рождением малышей составил всего 20 минут. Так, из-за того, что роды начались в новогоднюю ночь, один из малышей появился на свет в декабре 2017 года, в то время как второй ребенок - девочка - родилась уже в новому году, 1 января.

Примечательно, что дату родов прогнозировали на 27 января 2018 года, однако младенцы решили появиться на свет заранее. С предродовыми болями беременную Марию Онтиверос доставили в больницу 31 декабря. По словам врача Сееда Тамджиди, принимавшего роды, такое с ним случилось впервые за 35 лет, когда он принял обоих близнецов накануне и после наступления нового года. Таким образом, у детей не только разное время рождения, что само собой разумеется, но и разные числа, месяцы и даже годы рождения.

Так, если первый малыш появился на свет в 23:58 31 декабря 2017 года, то его младшая сестричка родилась уже 1 января 2018 года в 00:16. Таким образом, в округе Керн Калифорнии малышка Айтана де Хесус (так назвали девочку) стала первым ребенком, который появился на свет в новом году. Ее рост составил всего 40 сантиметров, а вес - 1810 граммов. В семье Марии и Хоакина Онтиверос, которые стали в очередной раз родителями, уже есть трое детей.

Интересно, что ситуации с рождениями близнецов, которые появляются на свет в разные года, не является чем-то из ряда вон выходящим, хоть случается такое и не часто. В прошлом году в США, в штате Юта, в Аризоне, Атланте и Сан-Диего (Калифорния) на свет появились детки, в свидетельствах о рождении которых будет вписан разный год рождегния. В целом, было зафиксировано не менее шести подобных случаев..

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