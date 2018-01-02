



Украинка хотела вывезти ребенка по поддельным документам - 03.01.2018 15:43

С территории Украины через границу в Черновицкой области незаконным образом пытались вывезти несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщают представители пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, для рпохождения паспортного контроля в пропускной пункт порубное прибыла женщина с ребенком 2005 года рождения. Женщина с ребенком планировала отправиться в Румынию, и для проверки предъявила сотрудникам Черновицкого погранотряда документ с разрешением на вывоз ребенка за границу. Поручение имело признаки фальсификации, что насторожило пограничников.

О происшествии немедленно проинформировали сотрудников Национальной полиции. Инцидент отмечен как возможное преступление в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины, которое классифицируется кк подделка документов, печатей и штампов, бланко, их сбыт, использование сфальсифицированных документов.

И украинку, и ребенка оставили на территории Украины, в пересечении границы им было отказано.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини