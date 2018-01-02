В Украине стартовала программа монетизации субсидий

- 03.01.2018 13:58
В Украине стартовала программа монетизации субсидий

Программа монетизации субсидий в Украине стартовала, и ее будут осуществлять поэтапно, в три фазы. Накануне уже был запущен первый этап программы.

Так, коммунальные предприятия будут получать средства из бюджета, за счет которых будут осуществляться оплаты для поставщиков услуг наличными - за газ, тепло, воду и электроэнергию.

Второй этап программы предусматривает создание единой базы получателей субсидий, который подразумевает тщательное изучение доходов претендующих на субсидию лиц. В Кабинете Министров отмечают, что данную базу предполагается создать до начала следующего отопительного сезона.

После этого Государственное казначейство будет начислять на личные счета украинцев средства. То есть, вместо скидки по субсидии украинцы будут получать живые деньги. Расчет суммы субсидии будет осуществляться не на основании социально нормы, а по показаниям счетчика.

Отметим, что ранее в Министерстве финансов предполагали старт программы по государственной помощи на субсидию "живыми деньгами" с 2019 года. Данная программа предназначается для того, чтобы расчеты между государством и поставщиками коммунальных услуг осуществлялись своевременно и максимально прозрачно. Субсидианты будут получать помощь от государства по факту потребления услуг. В то же время, олтметим, что вн астоящий момент выплата субсидий в полном объеме осуществляется на основании социальных норм.

Единый реестр получателей субсидий, проверка их доходов и создание инфраструктурыЮ, необходимой для полноценной работы программы субсидий, планируется завершить до конца 2018 года.

Платиновая Буковина

Ключові слова: монетизация субсидий, субсидии Украина

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