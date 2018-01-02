В Чернівцях сплачено понад 90 млн грн військового збору

- 03.01.2018 11:54
В Чернівцях сплачено понад 90 млн грн військового збору

Упродовж 2017-го року платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 90,9 млн. грн. військового збору. У порівнянні з 2016-им надходження зросли на 25,4 млн. грн., або на 27,9 відс.

Сплата військового збору – це внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі.

Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці, військовий збір чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція за годину розкрила злочин та затримала правопорушників Обидва крадії вже були раніше судимі за аналогічні злочини та інші кримінальні правопорушення.
- 03.01.2018 16:34
З початку року на Буковині сталось 5 ДТП з постраждалими У трьох автопригодах постраждали мешканці Сторожинецького і Новоселицького районів та неповнолітня жителька міста Чернівці.
- 03.01.2018 16:19
ОБСЕ в 2018 возглавит Италия На официальом сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщается, что новым главой организации в 2018 году была выбрана Италия.
- 03.01.2018 16:07
В США близнецы родились в разные года На первый взгляд может показаться странным, что близняшки появились на свет практически с разницей в год. Но на самом деле
- 03.01.2018 15:57
Украинка хотела вывезти ребенка по поддельным документам С территории Украины через границу в Черновицкой области незаконным образом пытались вывезти несовершеннолетнего
- 03.01.2018 15:43
В Украине стартовала программа монетизации субсидий Программа монетизации субсидий в Украине стартовала, и ее будут осуществлять поэтапно, в три фазы. Накануне уже был запущен первый этап программы.
- 03.01.2018 13:58
В Чернівцях розшукується неповнолітній хлопець Чернівецькі поліцейські закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого жителя обласного центр
- 03.01.2018 10:51
Чернівчани сплатили понад 2 млрд податків у 2017 році Упродовж 2017 року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ сплатили 2,1 млрд. податків
- 02.01.2018 14:46
Літній буковинській грабіжниці повідомили про підозру Жінка вже була неодноразово судима за різні кримінальні правопорушення. Цього разу зловмисниці загрожує до восьми років
- 02.01.2018 14:12
Первая неделя января будет теплой и без осадков Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в течение нынешней недели в Украине ожидается преимущественно теплая и влажная погода. Незначительные осадки возможны местами.
- 02.01.2018 14:00

Всі новини