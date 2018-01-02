В Чернівцях сплачено понад 90 млн грн військового збору- 03.01.2018 11:54
Упродовж 2017-го року платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 90,9 млн. грн. військового збору. У порівнянні з 2016-им надходження зросли на 25,4 млн. грн., або на 27,9 відс.
Сплата військового збору – це внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі.
Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.
Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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