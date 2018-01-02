В Чернівцях розшукується неповнолітній хлопець- 03.01.2018 10:51
Чернівецькі поліцейські закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого жителя обласного центру Крайника Вадима Ігоровича, 2001 року народження.
22 грудня 2017 року хлопець пішов з навчального закладу та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: зріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, розмовляє українською мовою.
Був одягнений у чорну куртку з капюшоном, сіру шапку, джинси синього кольору та чорні шкіряні черевики.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, прохання негайно повідомити за номерами телефонів: 59-15-73 або цілодобово на спецлінію «102».
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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