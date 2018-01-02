



В Чернівцях розшукується неповнолітній хлопець - 03.01.2018 10:51

Чернівецькі поліцейські закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого жителя обласного центру Крайника Вадима Ігоровича, 2001 року народження.

22 грудня 2017 року хлопець пішов з навчального закладу та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, розмовляє українською мовою.

Був одягнений у чорну куртку з капюшоном, сіру шапку, джинси синього кольору та чорні шкіряні черевики.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, прохання негайно повідомити за номерами телефонів: 59-15-73 або цілодобово на спецлінію «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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