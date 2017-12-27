Чернівчани сплатили понад 2 млрд податків у 2017 році

- 02.01.2018 14:46
Чернівчани сплатили понад 2 млрд податків у 2017 році

Упродовж 2017 року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ сплатили 2,1 млрд. податків. До державної скарбниці чернівчани перерахували 798,0 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 1327,0 млн. грн. Порівняно із 2016 роком податковий внесок містян збільшився на 395,6 млн. грн., або на 18,6 відсотки.

Протягом дванадцяти місяців 2017 року платникам відшкодовано з бюджету 144,8 млн. грн. податку на додану вартість, що на 80,8 млн. грн. більше, ніж у 2016-му.

Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на додану вартість – 306,8 млн. грн.; податку на доходи фізичних осіб – 1112,0 млн. грн., податку на прибуток – 101,3 млн. грн., плати за землю – 165,9 млн. грн.

Платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 173,4 млн. грн., що на 52,2 млн. грн. більше, ніж у минулому році.
Вагомим джерелом надходжень місцевого бюджету став акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, який наповнив місцеву казну на 95,1 млн. грн.

До держбюджету чернівчани сплатили цього року 90,9 млн. грн. військового податку та 18,7 млн. грн. податку з пасивних доходів.

Чернівецька ОДПІ бажає, аби прийдешній рік примножив усе добре, що приніс рік минулий, нехай він буде багатим і щедрим, сповненим світлих перспектив та радості перемог.

Хочемо побажати, щоб для всіх Новий 2018 рік був не просто новим, але й щасливим, сповненим різдвяної щедрості, добра та миру!

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці, податки 2017

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