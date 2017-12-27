



Літній буковинській грабіжниці повідомили про підозру - 02.01.2018 14:12

Жінка вже була неодноразово судима за різні кримінальні правопорушення. Цього разу зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Повідомлення про грабіж у селі Стара Жадова надійшло до Сторожинецького відділу поліції зранку 1 червня 2017 року. Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативно група встановила, що близько другої години ночі невідома особа вийняла віконну шибку та проникла до будинку 94-річної місцевої жительки. Прикриваючи пенсіонерці рота, щоб та не кричала, грабіжниця відкрито заволоділа грошима потерпілої у сумі майже 3,5 тисячі гривень і втекла у невідомому напрямку.

Попри всі зусилля поліції, знайти зловмисницю за гарячим слідом не вдалося. Зрештою, проведені оперативно-розшукові та слідчі дії таки дали результат і правоохоронцям вдалося встановити особу нападниці й знайти її. Працівники Сторожинецького відділу поліції з’ясували, що літню жінку пограбувала її односельчанка.

Правопорушниці вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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