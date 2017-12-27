Подробности убийства адвоката Ирины Ноздровской- 02.01.2018 13:29
На Киевщине возле села Демидов Вышгородского района в реке Кизка было обнаружено тело разыскиваемой правозащитницы Ирины Ноздровской.
О страшной находке полиции сообщил местный житель. Тело адвоката обнаружили 1 января в районе 12 часов дня, и на нем оказалось также несколько колото-резаных ранений - в области шеи. Погибшая была раздетой - на теле был только бюстгальтер.
Стоит отметит, что 29 декабря 2017 года стало известно об исчезновании Ирины Ноздровской.
По делу гибели в аварии сестры Ирины - Светланы Сапатинской - было открыто уголовное производство, и дело вела лично Ноздровская. Дмитрий Россошанский, который приходится племянником тогдашнему председателю Вышгородского суда Сергею Куприенко, находился в состсоянии алкогольного опьянения, когда сбил сестру Ирины. Примечательно, что друзья и родственники обвиняемого неоднократно угрожали Ноздровской. К слову, по поводу угроз также были открыты уголовные производства.
Последнее заседание суда, по итогам которого Росошанский был оставлен под стражей, состоялось в конце декабря 2017 года. Примечательно, что отец подсудимого урожал правозащитнице, заявив, что она плохо кончит.
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