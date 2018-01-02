В Украине повысили минимальную зарплату

- 02.01.2018 12:37
В Украине повысили минимальную зарплату

Согласно с государственным бюджетом Украины на 2018 год, с 1 января 2018 года в Украине была повышена минимальная зарплата, размер которой возрос на 523 гривны. Таким образом, минимальный месячный оклад составляет 3723 гривны.

Напомним, предыдущее повышение минималки в Украине произошло год назад, 1 января 2017 года, и размер зарплаты был увеличен с 1600 гривен до 3200 гривен.

Согласно госбюджету, размер почасовой оплаты устанавливается на уровне 22,41 гривны. Также стоит отметить, что в соответстви с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" также будет повышен уровень прожиточного минимума для назначения помощи.

Таким образом, помощь на детей будет составлять 85% от прожиточного минимума, 21% для трудоспособных лиц, а также 100% соответствующего прожиточного минимума - для людей с инвалидностью или лиц, потерявших трудоспособность.

Платиновая Буковина

Ключові слова: минимальная зарплата 2018, минималка украина 2018

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