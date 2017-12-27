



На Донбассе проводится обмен пленными - 27.12.2017 16:54

Стали известны первые итоги процесса обмена пленными, который был заявлен к проведению в конце нынешнего года. Как стало известно, среди освобождаемых боевиками ДНР пленными оказался и известный украинский ученый Игорь Козловский.

Стоит отметить, что ранее по делу ученого Игоря Козловского так называемый военный трибунал "ДНР" вынес обвинительный приговор, а именно - лишение свободы сроком на 2 года и 8 месяцев. Тем не менее, его было решено передать украинской стороне в рамках обмена пленными. В плену Козловский, отметим, находился с января 2016 года.

Процесс обмена пленными стартовал несколько раньше, и сначала состоялось освобождение заложников при участии боевиков "ЛНР". Украинская сторона передала луганским боевикам 99 человек, взамен они отпустили 16 людей. В ходе обмена пленными в "ДНР" были освобождены 58 украинских пленных, в то время как украинская сторона передала боевикам 165 людей.

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